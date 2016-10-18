Русские немцы массово спешат вернуться в РФ

Новая тенденция наблюдается в РФ в последнее время. Русские немцы, которые по каким-либо причинам покинули нашу страну ранее, спешат сегодня в нее вернуться.

При этом реэмигранты готовы оставлять в Германии довольно благоустроенные квартиры и поселиться в российской глубинке. По их словам, в этом даже есть целый ряд плюсов. Среди преимуществ русские немцы называют, прежде всего, чистый воздух и натуральные продукты, которые заставляют забыть даже о тех болезнях, что были. Также реэмигранты объясняют, почему покидают сытую Германию, сообщает ntv.ru.

По словам многих, в ФРГ не все так благополучно, как кажется внешне. Мало того, что большую часть заработка «съедают» налоги и «коммуналка», так еще и «европейские» ценности весьма сомнительны. Реэмигранты рассказывают, что однополая любовь защищена законом. Можно идти по улице и увидеть парочку целующихся мужчин или женщин, которым даже не сделаешь замечание без риска получить штраф. А после того, как страну наводнили мигранты с Ближнего Востока и Африки, в ней вообще стало страшно находиться.