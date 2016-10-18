В Калужской области дети начали болеть гепатитом

В Обнинске Калужской области среди детей зафиксированы несколько случаев заболевания гепатитом А.

По словам главного санитарного врача города Анатолия Иванова, все три ребенка из одной семьи. Мать и отец ребят несколько лет назад переехала в Обнинск из Средней Азии, а минувшим летом вся семья отправилась отдыхать на родину. Предполагается, что дети заразились гепатитом А именно там.

В настоящий момент все трое госпитализированы в инфекционное отделение обнинской больницы номер 8. Среди одноклассников старшего ребенка была проведена экстренная вакцинация, сообщает kaluga-poisk.ru.