Стало известно, что мешает Фрадкову возглавить совет директоров РЖД

После того, как президент России Владимир Путин освободил Михаила Фрадкова от должности директора СВР в связи с выходом на пенсию, появилась информация, что новоиспеченный пенсионер возглавит совет директоров РЖД.

Однако этого до сих пор не произошло. Почему, рассказали источники «Ведомостей», близкие к руководству РЖД и Российскому экспортному центру, возглавляемому сыном Михаила Фрадкова- Петром Фрадковым. Оказалось, что назначению мешают санкции, которые Евросоюз наложил на Фрадкова-старшего в июле позапрошлого года.

В РЖД опасаются, что в случае назначения Михаила Фрадкова председателем совета, держатели еврооблигаций потребуют погасить задолженности по бумагам досрочно. Источник признает, что "у РЖД денег нет, это будет дефолт".





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