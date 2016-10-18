По тревоге подняты 20 тысяч военных в Сибири

Утром во вторник, 18 октября, более 20 тысяч военных ЦВО, дислоцированных в Западной и Южной Сибири, были подняты по тревоге.

проверки по итогам текущего года. Как сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, соединения и воинские части были тревоге и занятия. Это произошло в рамках контрольнойпо итогам текущего года. Как сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, соединения и воинские части были подняты по отправились на полигоны, где начались комплексные тактико-огневые

Согласно данным РИА "Новости", в проверке участвовали мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400.