В Тверской области стартовал антинаркотический месячник

5 октября в Тверской области начался антинаркотический месячник, который в этом году проводится в третий раз.



В течение нескольких недель силовые ведомства будут вести профилактику в вузах, школах, на предприятиях и культурных учреждениях региона, а также определять новые методы борьбы с наркоманией.



Главное отличие этого месячника от прошлогоднего - изменение структуры органов власти, призванных противодействовать наркотикам, чему причиной - передача функций по борьбе с наркотиками от ФСКН к МВД.



На пресс-конференции 17 октября, посвященной началу месячника, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что всем ведомствам, участвующим в борьбе с наркотиками, нужно вместе посмотреть, что необходимо дополнительно сделать, чтобы МВД эффективно выполняло новые задачи. «Месячник – это ревизия работы системы, желание усилить борьбу с этим злом и апробировать новую форму комплексной работы», - сказал глава региона. У каждого из участвующих органов на месячник будут свои планы работы, помимо общих, утвержденных губернатором.



За 9 месяцев этого года количество преступлений с оборотом наркотиков в Тверской области снизилось на 30%, по уровню заболеваемости наркоманией регион – на 13 месте в ЦФО. Пусть Тверская область в меньшей степени, чем многие другие, поражена этой болезнью, успокаиваться нельзя, заявил глава регионального главка МВД Владимир Андреев. На учете в области состоит более 1600 постоянных наркоманов, но, по некоторым сведениям, их около 10 тысяч. С начала 2016 года совершено более 600 уголовно наказуемых преступлений, изъято 24,5 кг наркотиков - но и это остается только долей от их общего количества.



«Мы знаем, что наркодилеры вводят все новые формы распространения и употребления наркотиков. Тревогу вызывает рост числа наркопреступлений, совершенные организованными группами. Наша задача – сформировать у подрастающего поколения неприятие к наркотикам и тренд на здоровый образ жизни. Очень большая роль отводится родителями и учителям. Отдельное внимание – к детям из неблагополучных семей, одновременно с этим будет вестись дополнительное обучение соцработников работе с молодежью. Будет организовано бесплатное тестирование, дни открытых дверей в медучреждениях. Нужно, чтобы эта работа дошла до каждой школы, до каждого Дома культуры, ночного клуба, кафе и ресторана», - отметил Игорь Руденя.



Заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Юрий Цеберганов рассказал, что будет делать законодательная власть региона в рамках месячника: «Для усиления борьбы с наркотиками требуется, в том числе, и совершенствование законодательства, как федерального, так и регионального. Утверждена госстратегия до 2020 года, модернизирована наркологическая служба Минздрава. Областная целевая программа постоянно корректируется при подготовке бюджета. Уверен, что депутаты как Заксобрания, так и в районах, окажут активное содействие проведению месячника».