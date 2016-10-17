Россия не досчитается ста миллиардов рублей Усманова

Российский налоговый портал сообщил, что Алишер Усманов перестал считаться налоговым резидентом РФ. За последние несколько лет бизнесмен выплатил в виде налогов порядка $350 миллионов.

Представитель USM Holdings проинформировал, что по причинам отсутствия деловых интересов и медицинским показаниям, Усманов не провел в РФ необходимых 183 дня для подтверждения налогового статуса. Таким образом, указанный предприниматель потерял статус налогового резидента.

Однако, правильнее будет утверждать, что это, скорее, потеря РФ, поскольку холдинг выплатил в бюджет России 100 млрд рублей за 2015 год, а сам Усманов как физлицо за последние несколько лет перечислил $350 млн.

Впрочем, потеря статуса может быть связана не только с озвученными представителем холдинга причинами. В 2015 году вступили поправки к налоговому законодательству, которые обязуют выплачивать дополнительные налоги бизнесменов, владеющих иностранными компаниями. До этого лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, платили НДФЛ только с доходов, полученных от источников в РФ.

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