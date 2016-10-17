На следующей неделе в Москве ожидается первый снег

Рабочая неделя в Москве и московской области пройдет без осадков. Об этом в эфире Радио«Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Эта неделя в Центральной России ознаменуется преобладающим влиянием скандинавского антициклона. Осадков не будет, из-за туч неуверенно выглянет солнце. Однако воздух не прогреется до своей климатической нормы. Температура останется на пару градусов ниже положенного», — сообщил синоптик.

По данным метеорологов, температура днем составит от двух до семи градусов тепла. В течение всей недели будет облачно с прояснениями, без осадков. В ночные часы столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки. Возможны слабые заморозки.

«К выходным температура не превысит +5 градусов», — добавил Тишковец.