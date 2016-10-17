Составлен рейтинг управляющих компаний 2016 года

Всего на данный момент в Кировской области работают 167 организаций. Однако в рейтинг вошли всего 145 управляющих компаний, потому что у остальных нет ни одного многоквартирного дома в управлении.

При составлении списка учитывались несколько важных показателей. Во-первых, у организации должна отсутствовать задолженность перед ресурсосберегающими организациями и по всем социальным платежам. Также специалисты региональной Госжилинспекции смотрели, насколько УК активно работает с Фондом капремонта в Кировской области.

Узнать, на каком месте находится ваша управляющая компания, можно на сайтах Госжилинспекции www.gjikirov.ruили Общественной палаты Кировской области www.gkh.opko43.ru/rating.

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