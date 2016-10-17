Составлен рейтинг управляющих компаний 2016 года

|16:31
VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу
|16:23
Человеческие кости нашли в заброшенном пионерлагере
|16:13
МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся
|15:47
Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе
|14:55
Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл
|14:27
Турникет московского метро зажал голову ребенку
|13:46
Первые пошли. Остальным готовиться!
|13:35
Российский посол назвал «наглой ложью» британские обвинения по Сирии
|13:18
Пожар вспыхнул в одной из детских поликлиник Челябинска
|12:42
В Москве ограбили дом вице-президента компании МТС
|12:16
Абдурахимов встретится с Льюисом на UFC Fight Night 102
|11:44
Житель Подмосковья едва не сгорел из-за Samsung Galaxy
|11:16
В Москве девушку изнасиловал мужчина в форме сотрудника полиции
|09:42
В Новой Москве рядом с жилым домом расстреляли человека
|09:17
Труп женщины нашли в фургоне для доставки мебели в Москве
|16.10 21:07
Совет Евросоюза: Антироссийские санкции бессмысленны
|16.10 20:29
Под Екатеринбургом грузовик протаранил дом, пять человек погибли
|16.10 20:04
В Таиланде слоненок спас тонущего дрессировщика
|16.10 19:40
Париж протестует против однополых браков
|16.10 17:59
Когда Путин говорил о разведке США, в комнате погас свет (ВИДЕО)
|16.10 17:53
NASA отказалось продлевать контракт с Роскосмосом на доставку своих космонавтов на орбиту
|16.10 17:39
Боксер Руслан Чагаев объявил о своем уходе из большого спорта
|16.10 16:57
Путин рассказал, в каком случае состоится встреча в "нормандском формате" по Украине
|16.10 16:28
В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой
|16.10 16:15
Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!
|16.10 16:05
Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел”
|16.10 15:58
На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
|16.10 15:38
Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им!
|16.10 15:26
Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают
|16.10 15:02
Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро