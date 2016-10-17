Миллиардер Саркисов потратил на празднование 18-летия сына 600 зарплат врача

Российский миллиардер, владелец страховой компании "Ресо-гарантия", 57-летний Сергей Саркисов не поскупился на празднование совершеннолетия одного из своих сыновей. Бизнесмен закатил в честь отпрыска роскошную вечеринку в одном из столичных ресторанов, за которую выложил около 12 миллионов рублей.

Эта новость вызвала возмущение у известной блогерши Лены Миро. На своей странице в ЖЖ она сравнила потраченную сумму с доходом российского врача, сообщает life.ru. Получилось аж 600 зарплат. Чтобы получить такие деньги, медик должен трудиться 50 лет. То есть, можно сказать, всю жизнь.

Также блогерша предположила, откуда у миллиардера такие деньги. Она отметила, что страховые компании навязывают вместе с ОСАГО еще ряд ненужных услуг. А также подкупают депутатов, лоббируя свои интересы.