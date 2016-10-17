В честь Моторолы в СПб назовут школу?

Известный скандальными инициативами депутат Госдумы Виталий Милонов предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко дать имя погибшего в ДНР ополченца Моторолы одной из школ города.

В письме Милонов назвал погибшего популярного командира армии Новороссии «символом патриотического подъема на Донбассе и воплощенным примером русского солдата, героем, который, вдохновлял и вдохновляет тысячи патриотов». Как считает депутат, увековечивание такого человека в названии патриотической школы, а возможно, и в топонимике города будет достойным делом. Почему прославить имя уроженца и жителя Республики Коми Арсения Павлова, неоднозначно воспринимаемого по ту и другую сторону вооруженного конфликта на Донбассе, надо именно в Санкт-Петербурге, господин Милонов не объясняет.

Ранее украинские СМИ запускали информацию в интернете, якобы имя Моторолы дадут одной из улиц Тулы, но она не подтвердилась.

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