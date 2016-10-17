Для борьбы с курением Минсельхоз предложил уменьшить размер сигарет

Накануне конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Минсельхоз пытается найти компромисс между развернутой борьбой с курением и интересами табачных компаний.

Эксперты ВОЗ выразили озабоченность по поводу того, что производители табака постоянно модифицируют сигареты, чтобы сделать их более привлекательными для потребителей. Предполагается запретить тонкие и ультратонкие, а также ароматизированные сигареты. Однако, по мнению Минсельхоза, это не только поставит табачные компании на грань банкротства, но и не принесет никакой пользы в борьбе с курением.

Как отмечают производители табака, тонкие сигареты как раз способствуют сокращению курения, поскольку из-за их формы табака в них содержится меньше. В связи с этим Минсельхоз предлагает уменьшить размер сигарет или помещать внутрь специальные капсулы.

Кроме того, представители ведомства убеждены, что запрет является нарушением права выбора и приведет к тому, что курильщику будут покупать сигареты на черном рынке.

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