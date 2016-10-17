Памятник Путину в Крыму обойдётся в 10 млн рублей

Стала известна сумма, необходимая на установку памятника президенту России Владимиру Путину по инициативе местного отделения «Конгресса русских общин»: на установку монумента якобы достаточно собрать 10 млн рублей.

По крайней мере, такую цифру озвучил "Аргументам Недели - Крым" депутат республиканского Госсовета и председатель отделения партии Сергей Шувайников. Главное, чтобы скульптор оказался патриотом и не стремился заработать на создании памятника-символа, а работал от души.

Как уже сообщали «АН», средства предполагается найти из пожертвований неравнодушных граждан, причем, не только жителей полуострова. Желающие заняться сбором денег уже есть, готова и идея изобразить ныне действующего президента страны со штурвалом в руке и цитатой на постаменте о том, что Крым возвращается в родную гавань после долгого изнурительного плавания. Как считает Шувайников, памятник стал бы оригинальным подарком Путину перед выборами в 2018 году.

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