Российская атомная подлодка успешно запустила из-под воды крылатую ракету

В понедельник, 17 октября, начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга заявил, что атомная подлодка флота успешно выполнила стрельбу по береговой цели крылатой ракетой.

Серга уточнил, что ракетная стрельба по сложной береговой мишени была успешно выполнена подводным крейсером Северного флота "Смоленск" проекта 949А "Антей". Как сообщается, стрельба была осуществлена накануне, 16 октября, крылатой ракетой "Гранит" в высокоширотных районах акватории Баренцева моря.

Отметим, что мишень была расположена на побережье острова Северный, который входит в состав архипелага островов Новая Земля.

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