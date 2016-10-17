Власти Волгограда предпочитают не обращать внимания на безработицу

Мэрия Волгограда в очередной раз радостно рапортовала о снижении числа безработных среди жителей города. По официальной статистике, уровень регистрируемой безработицы в областном центре составляет всего лишь 0,79%.



Как стало известно ИА «Волга-Каспий» из сообщения пресс-службы администрации Волгограда, с января по сентябрь службы занятости трудоустроили порядка одиннадцати тысяч волгоградцев, ещё 685 человек направили на профессиональное переобучение. Статус зарегистрированных безработных имеют немногим более пяти тысяч жителей города, причём больше половины из них – женщины. При этом биржи труда предлагают 19,4 тысячи вакансий, из которых 70% приходятся на рабочие специальности.



Согласно официальным данным, реже всего проблемы с трудоустройством возникают у жителей Ворошиловского и Центрального районов, тогда как в Краснооктябрьском районе безработных больше всего. В целом, по оптимистичным заверениям властей, ситуация с безработицей в областном центре налаживается.



Однако, как часто бывает, официальная статистика и реальное положение дел в данном случае не совпадают. Подавляющее большинство волгоградцев, долгие месяцы ищущих работу, не пользуется услугами муниципальных бирж труда – предлагаемые городом вакансии разнорабочих, овощеводов и водителей непривлекательны ни с точки зрения заработка, ни с точки зрения общественного престижа. Специалисты с высшим образованием в регионе не слишком востребованы, а представители рабочих профессий из-за экономических проблем предприятий массово уходят в неоплачиваемые отпуска, увеличивая «скрытую безработицу». Чаще всего с последствиями кризиса сталкиваются выпускники вузов: местные работодатели не спешат предлагать им вакансии, и в результате многие волгоградцы вынуждены «кочевать» по колл-центрам, ставя крест на своём карьерном росте, или покидать родной город в поисках лучшей доли.



Если тенденции, которые наблюдаются сегодня, продолжат развиваться, Волгоград окончательно превратится в упадочную провинциальную «резервацию», где с ветшающими заводами соседствуют вездесущие колл-центры и откуда молодёжь уезжает сразу же после окончания вузов. Однако представители властей традиционно закрывают на проблему глаза и предпочитают пребывать в удобной для них параллельной реальности, где безработицы попросту не существует.

по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 17.10.16