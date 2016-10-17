Проект железной дороги в поселке Томинский прошел публичные слушания

Уже через пять дней проект планировки и межевания территории для размещения железнодорожной ветки частного использования будет одобрен с учетом предложений, поступивших в минувшую пятницу, 14 октября, на прошедших публичных слушаниях.

Напомним, что железнодорожные пути будут построены для АО «Томинский ГОК», кто и являлся заказчиком публичных слушаний, на территории Сосновского района. Ранее, 30 сентября, аналогичным образом было принято решение по строительству дороги.