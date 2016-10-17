Проект железной дороги в поселке Томинский прошел публичные слушания

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В Москве ограбили дом вице-президента компании МТС
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Житель Подмосковья едва не сгорел из-за Samsung Galaxy
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В Москве девушку изнасиловал мужчина в форме сотрудника полиции
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В Новой Москве рядом с жилым домом расстреляли человека
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Труп женщины нашли в фургоне для доставки мебели в Москве
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Совет Евросоюза: Антироссийские санкции бессмысленны
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Под Екатеринбургом грузовик протаранил дом, пять человек погибли
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В Таиланде слоненок спас тонущего дрессировщика
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Париж протестует против однополых браков
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Когда Путин говорил о разведке США, в комнате погас свет (ВИДЕО)
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Боксер Руслан Чагаев объявил о своем уходе из большого спорта
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Путин рассказал, в каком случае состоится встреча в "нормандском формате" по Украине
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В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой
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Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб!
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Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел”
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На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
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Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им!
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Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают
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Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро
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Итальянские бизнесмены предложили Крыму несколько способов обхода санкций
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Агентство Bloomberg: Китай и РФ создают альтернативный США центр силы
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МИД РФ о кибератаках: Угрозы США все больше напоминают «крики на базаре»
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В Москве обнаружили подпольную оружейную мастерскую
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В Дагестане оцепили улицу - найден подозрительный предмет
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Лидеры стран БРИКС встретились за завтраком
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На юго-востоке столицы избили женщину, она находится в реанимации
|16.10 09:34
На юге Москвы до смерти избили мужчину
|16.10 07:49
Самолет Москва - Иркутск экстренно сел в Кемерове
|15.10 22:36
Стали известны результаты переговоров по Сирии в Лозанне