18 – 21 октября 2016г. в Белграде (Сербия) пройдет ежегодная Двенадцатая международная конференция «Терроризм и электронные СМИ». Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Главная цель конференции - привлечение внимания представителей мирового медиасообщества, а также заинтересованных национальных государственных и общественных организаций к проблемам противодействия международному терроризму через электронные СМИ.

Конференцию откроют Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России и Владимир Козлов, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С приветственным словом к участникам конференции обратится Николай Бордюжа, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Участниками конференции станут известные российские журналисты и эксперты, а также журналисты зарубежных электронных СМИ.









Среди основных докладчиков представители международных организаций - Фране Мароевич, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, Лоуренс Джерард - представитель Департамента по осуществлению мероприятий по борьбе с терроризмом ООН, Майя Стоянович - представитель Бюро Совета Европы в Белграде, а также эксперты и известные общественные и политические деятели Сербии.

В конференции примут участие более 60 журналистов и экспертов из более чем 15 стран, а также руководители и представители таких международных организаций как ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

В этом году на мероприятии будут рассмотрены такие важные темы, как роль СМИ в освещении терактов на примере Европы, Ближнего Востока и Сирии; ответственность журналистов в борьбе против пропаганды ненависти и насилия; социальные сети как коммуникационная среда для распространения идей терроризма; роль электронных СМИ в объединенном международном фронте в борьбе с терроризмом.

В программе конференции: пленарные заседания и круглые столы, информационные показы телепрограмм, фильмов, интернет-ресурсов, посвященных антитеррористической тематике, дискуссии и обсуждение самых острых вопросов, стоящих на повестке дня.