Минтруд сообщил, когда восстановятся реальные доходы россиян

В понедельник, 17 октября, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил, когда восстановятся реальные доходы населения.

Предполагается, что зарплаты и пенсии полностью восстановятся уже к 2018 году, а рост начнется уже в будущем году, передает сегодня РИА "Новости" слова Максима Топилина.

Напомним, что, согласно данным Росстата, в первом полугодии текущего года число жителей Российской Федерации с денежными доходами ниже прожиточного минимума достигло 21,4 млн человек (этот показатель составляет 14,6% от общего числа жителей страны).