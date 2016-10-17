Проезд по МЦК теперь можно оплатить при помощи телефона

С сегодняшнего дня проезд по Московскому центральному кольцу можно оплатить при помощи телефона.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов. Он отметил, что на турникетах теперь действует система под названием "Мобильный билет", которая была создана общими усилиями департамента, Московского метрополитена и ведущих операторов сотовой связи, передает ТАСС.

Чтобы оплатить проезд по МЦК, нужно всего лишь поднести к считывающему устройству на турникете свой смартфон, в который установлена особая сим-карта, поддерживающая новый сервис.



