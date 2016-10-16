Американская газета The Washington Post проанализировала некоторые последние сообщения о том, что Россия якобы готовится к войне: информацию о строительстве бомбоубежищ, перемещение вооружений и войск…

Американская газета, отдавая должное тому, что подобная информация может свидетельствовать о подготовке России к войне с США, решила проверить данную информацию на точность и правдивость, передает РИА Новости.

Журналисты выяснили, скорее, обратное: информация о строительстве бомбоубежищ, например, может быть "уткой". То, что какие-то люди собирают с жильцов многоэтажки по 500 рублей якобы для строительства бомбоубежищ – всего лишь мошенничество, рассчитанное на пенсионеров и уж точно – не подготовку к войне.

А информация о том, что в Санкт-Петербурге приняли постановление о нормах выдачи хлеба в случае войны (300 граммов в руки в течение 20 дней) - это вообще рекламный ход.

Ну, и третий тип «уток» - цитирование слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политики заявил, что если бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон станет президентом США, то будет "ядерная война". Здесь американское издание иронично замечает, что господин Жириновский «находится далеко от ядерной кнопки».

Увеличение российской армии и перемещение вооружений также имеют вполне «мирное» объяснение: первое – на случай чрезвычайных ситуаций, а второе – это просто учения. При этом издание признает, что Россия, возможно, готовит наземную операцию в Сирии.