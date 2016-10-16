Россияне не способны к состраданию, показало исследование

Социологи из США решили составить рейтинг стран, в которых живут самые отзывчивые, способные к состраданию, люди.

Выяснилось, что на первых местах в данном списке находятся Эквадор, Саудовская Аравия и Перу. На четвертой и пятой позициях расположились Дания и ОАЭ. В десятке оказались Южная Корея, США, Тайвань, Коста-Рика и Кувейт, сообщает издание Daily Mail. Россия же попала в самый конец рейтинга вместе с Швецией, Румынией, Бразилией, Финляндией, Австралией, Норвегией, Великобританией, а также со странами Балтии.

Так, распространенное мнение о том, что русские - очень отзывчивые люди, способные сострадать, теперь подверглось сомнению.

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