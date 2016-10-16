Половина россиян не доверяет публикациям СМИ о состоянии экономики

Больше половины россиян скептически относятся к сообщениям СМИ об экономической ситуации в стране. К такому выводу пришли проводившие исследование социологи Фонда “Общественное мнение”.

Как показали результаты опроса, число россиян с недоверием относящихся к СМИ, выросло на десять процентов и в настоящее время составляет 51%. При этом 61% респондентов выразили уверенность, что журналисты освещают только часть фактов, в 46% убеждены в необъективности СМИ.

Опрос также выявил снижение интереса россиян к состоянию экономики страны. Только 30% опрошенных внимательно следят за новостями в сфере экономики, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Больше половины респондентов (56%) заявили об отсутствии интереса к изменению курса рубля.

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