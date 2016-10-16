В столице начали монтаж памятника князю Владимиру

Сегодня утром на Боровицкой площади началась установка 12-метровой статуи князя Владимира на постамент. Минувшей ночью фрагменты памятника были доставлены автопоездом из Химок, где отливалась скульптура.



Однако полюбоваться памятником москвичи и гости столицы смогут не ранее, чем через двадцать дней. Все это время специальный короб будет скрывать монумент, чтобы рабочие смогли завершить все необходимые процедуры. На установку потребуется не менее трех дней, затем нужно будет обработать сварочные швы и создать патину, которая защитит бронзу от коррозии.

Ранее статую предполагалось установить на Воробьевых горах, однако в связи с величиной памятника возникла опасность сползания грунта. Москвичи путем народного голосования выбрали новое место - Боровицкую площадь.

Читайте также:

Выбран наилучший вариант установки памятника князю Владимиру

См. все новости дня