Бродскому не могут найти места в Петербурге

А, видимо, в том, что в нашей культурной столице среди искусствоведов сплошная демагогия, типа: Ахматовой в Комарово монумент не установили, а теперь хотят Бродскому поставить — «не логично»! Или еще говорят, что установка панно Бродскому на бранмауэре дома не соответствует цели, ибо это не памятник...

В России мало что меняется в отношении к ее великим поэтам, тем более, к Нобелевским лауреатам. Уже 20 лет нет в живых Иосифа Бродского, а вопрос об установке памятника не решён.

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