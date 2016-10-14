В Минтруда собираются дать больше возможностей женщинам

Разрушить гендерные стереотипы надеются сегодня в Министерстве труда РФ с помощью Национальной стратегии действий в интересах женщин, которая будет действовать в 2017-22 годах на территории России.

Смысл в большем чем раньше вовлечении женщин в экономическую сферу и управление. При видимом равноправии предпринимателей и директоров, чиновников или депутатов среди них гораздо меньше в процентном отношении, чем среди мужчин. Как пояснила директор департамента демографической политики и социальной защиты населения Светлана Петрова, впервые проблема будет поставлена как государственная. В стратегии будут предусмотрены механизмы совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей, снижения семейного насилия и неравенства в оплате труда.

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