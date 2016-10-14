Аккаунт на портале госуслуг может заменить паспорт в рунете

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев 14 октября сделал заявление, что учетная запись пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) может стать интернет-паспортом.

Аккаунт, который пользователь рунета использует для доступа к порталу госуслуг, вполне может стать идентификатором для россиян в интернете, - своего рода «электронным паспортом», передает ТАСС.

Алексей Козырев пояснил, что на портале госуслуг граждане проходят идентификацию и аутентификацию по обычному паспорту, поэтому, а для такой же процедуры в интернете должен быть аналогичный удобный инструмент, и этим инструментом вполне может стать учетная запись в ЕСИА, где на данный момент зарегистрировано 35 млн граждан (то есть каждый второй пользователь рунета), и это количество растет по миллиону в месяц.