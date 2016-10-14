МЭР предполагает: в России в конце 2016 года вырастет зарплата

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Минобороны РФ: не было никаких погибших россиян
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Порошенко: Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет
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Аэропорт Пулково замер из-за сообщения о возможном теракте
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Белая акула едва не растерзала водолаза (ВИДЕО)
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ДНР: пьяные украинские танкисты раздавили семейную пару в Донбассе
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Англичанин в магазине за несколько секунд разбил 4 телевизора. Нечаянно. (ВИДЕО)
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Акула ворвалась в клетку с дайвером (ВИДЕО)
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Российские футболисты сыграют 10 товарищеских матчей в 2017 году
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Министры спорта сыграли в футбол на форуме «Россия – спортивная держава»
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Воронцов: Самое слабое место Винника – страх проиграть на глазах у своей публики
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СМИ: в главном банке РПЦ пропал руководитель
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Ростуризм обратился к отдыхающим в Турции россиянам с просьбой соблюдать меры предосторожности
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Порошенко угрожает России мощью советского вооружения
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В Новосибирске вдохновленный фильмом “Форсаж” шестиклассник угнал автомобиль
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Названа возможная причина столкновения автобуса с автовозом под Бесланом
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Российская авиагруппа на аэродроме Хмеймим будет размещена бессрочно
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В Омске ребенок был травмирован посыпавшейся с потолка штукатуркой
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В КБР ликвидировали боевиков, готовивших теракт
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Золотая осень донских аграриев
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Пять человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на трассе “Кавказ”
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Житель Приамурья пойдет под суд за найденное в лесу золото
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Кличко и Джошуа могут встретиться в поединке за титул Фьюри
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Николай Писарев: Сборная слишком рано потеряла мотивацию
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Российская говядина отправляется в Анкару
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Винник: Воронцову недостает хорошей выучки и школы, также у него слабые ноги
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МИД РФ обвинил США в разрушении отношений с Россией