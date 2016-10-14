МЭР предполагает: в России в конце 2016 года вырастет зарплата

Минэкономразвития России предполагает, что в четвертом квартале 2016 года произойдет рост реальной заработной платы населения. Об этом МЭР сообщает в опубликованных прогнозах на 2017-2019 годы.

В Минэкономразвитии РФ сообщают, что отрицательная динамика реальных зарплат в начале III квартала обернется динамикой положительной уже в IV квартале, по мере снижения инфляционного давления и в результате восстановительных процессов в экономике. Сообщается, что рост реальной зарплаты может достичь 0,3%, передает ТАСС.

В МЭР прогнозируют также стабилизацию динамики реальных доходов населения после продолжительного спада.

В июле 2016 года реальные доходы населения снизились до -7,3% в годовом выражении, а в августе 2016 года - до -8,3% в годовом выражении (это максимум). Поэтому сокращение реальных доходов граждан за январь-август 2016 года составило 5,8% г/г.