На родину вернулся захваченный террористами в Сирии россиянин

Гражданин России путешественник Константин Журавлёв был захвачен в Сирии террористами в октябре 2013 года. 14 октября 2016 года пресс-служба ФСБ России сообщает, что россиянин вернулся на родину.

В Федеральной службе безопасности России сообщили о возвращении на родину гражданина России Журавлева Константина Владимировича 1981 года рождения, передает russian.rt.com. Сообщается, что в 2013 году россиянин в туристической поездке по Сирии был захвачен боевиками на севере страны и три года удерживался в тюрьме. Известно, что Журавлев уже встретился с семьей.

Константин Журавлёв пропал в 2013 году в районе города Алеппо. Он путешествовал из Турции через территорию Сирии в Сахару автостопом. Боевики обвинили его в шпионаже в пользу сирийских властей.