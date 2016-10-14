В Екатеринбурге в многоквартирнике из-за пожара прорвало трубу с водой

Вчера, 13 октября, около пяти часов вечера из-за пожара на седьмом этаже дома на улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой. Вода залила этажи с шестого по третий.

Жители дома рассказывают, что во всем здании теперь отключили воду и свет. Многим пришлось ночевать у знакомых и друзей. Испорчено имущество, бытовая техника и электроника граждан.

По данным МЧС, пожар на седьмом этаже дома начался в квартире, где проводился ремонт, горело личное имущество гражданина. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 16:44 по местному времени. Общая площадь, охваченная огнем, составляла три квадратных метра, на место происшествия выехали три единицы техники и девять человек личного состава. Пожар удалось потушить еще до прибытия пожарных. В управляющей компании говорят, что восстановительные работы начнут в пятницу утром. Когда в квартирах жильцов появятся водоснабжение и свет – неизвестно.