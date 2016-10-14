Пенсионера осудили на два года за репост в соцсети

Два года условно получил 62-летний пенсионер за то, что сделал репост в соцсети в «ВКонтакте». По заключению суда, охранник завода в Чувашии скопировал на свою страницу письмо экстремистского содержания. Пенсионера обвинили в возбуждении ненависти по признаку национальности.

Однако сам осужденный считает решение суда несправедливым. Он утверждает, что ничего такого в соцсети не размещал. По словам пенсионера, его страницу взломали. Соответственно, к аккаунту имели доступ посторонние люди, сообщает life.ru. Пенсионер и его адвокат планируют детально изучить решение суда, а затем обжаловать его в вышестоящих инстанциях.