Добавочная бензиновая стоимость по-волгоградски

В установлении монопольно высоких цен на бензин обвиняют «Лукойл–Нижневолжскнефтепродукт». В то время, когда оптовая стоимость топлива падала, цена на основные марки в розницу на лукойловских заправках оставалась неизменной или даже росла.

Дело в отношении продавца, доминирующего на волгоградском рынке, возбудил местный антимонопольный комитет. УФАС усмотрел признаки нарушения Закона о защите конкуренции. По результатам еженедельного мониторинга цен на нефтепродукты, проводимого по поручению ФАС России, и проведенного анализа розничных цен автомобильных бензинов установлено, что стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на территории Волгограда с 1 октября 2014 года по 1 апреля нынешнего года, была неоправданно высокой. При снижении оптовых цен на бензин в осенне-зимние периоды розничные цены на указанные марки бензинов оставались неизменными либо даже росли.

Для подтверждения выводов и закрепления доказательной базы волгоградским УФАС ведется опрос автомобилистов Волгограда. Желающие принять в нём участие, могут сделать это на сайте volgograd.fas.gov.ru.

В то же время стоит отметить, что новости о подорожании бензина, проходимые одновременно с информацией о падении цены на нефть, не вызывают видимого протеста автомобилистов. Как и в советские времена, протест живет лишь в форме анекдота. «На сколько подорожает бензин в России, если нефть не будет стоить ничего», - придумали волгоградцы свою математическую задачку.

Георгий ЛОМОВ