Волгоградские работодатели сэкономили 2,3 млн рублей на страховых взносах

До 1 ноября у организаций есть возможность снизить размер страхового тарифа на 2017 год. Для этого надо подать заявление на предоставление скидки к страховому тарифу не позднее 1 ноября текущего года, причем, как на бумажном носителе в отделение Фонда социального страхования, так и в электронной форме через портал Госуслуг.

Важно: для получения этой услуги от организаций необходимо только заявление.

Для положительного рассмотрения вопроса об установлении работодателю скидки необходимы следующие условия: осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности не менее 3 лет с момента ее государственной регистрации до года, в котором рассчитывается скидка; своевременная уплата текущих страховых взносов; отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об установлении скидки.

При наличии в предшествующем финансовом году несчастного случая на производстве со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц, заявителю на очередной финансовый год скидка не устанавливается.

Обращаем внимание на правильность заполнения таблицы 10 расчета по форме 4-ФСС, поскольку данные этой таблицы учитываются при расчете скидки к страховому тарифу.

В 2015 году Волгоградским отделением Фонда издан 31 приказ об установлении скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2016 год, 51 - отказано в установлении скидки к страховому тарифу.