Девушка Тимати напишет философскую книгу про диеты

Звезда Instagram и возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Анастасия Волконская-Решетова заинтересовалась писательской деятельностью. Девушка решила выпустить книгу о правильном питании и уверенности в себе.

Life сообщает, что Анастасия уже активно взялась за дело. Название книги пока держится в секрете, однако “русская Ким Кардашьян” охотно рассказывает, какие вопросы собирается осветить в своем труде. По словам Анастасии, это будет философская книга, в которой она расскажет своим читательницам, какое большое значение для достижения успеха имеет уход за своей внешностью и правильное питание, а также поделится своими секретами красоты и видением идеальной женщины.

Анастасия уже составила план и разбила будущую книгу на главы. Работать она планирует в полной тишине и одиночестве.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»



См. все новости дня