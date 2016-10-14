В старинных русских городах массово поджигают деревянные здания

Деревянные здания в старинных русских городах охватили «коммерческие поджоги». Памятники истории мешают бизнесу и чиновникам строить в удобных местах жилье и офисные центры. «Аргументы недели» изучили самые вопиющие случаи.

По подсчётам градозащитного движения «Настоящая Вологда», 15 пожаров, произошедших в деревянных домах в исторической части Вологды в 2015–2016 гг., признаны поджогами.

В Самаре с коммерческими поджогами столкнулась ещё в конце 1990-х: на волне бандитских разборок вокруг АвтоВАЗа имелся конкретный спрос на места под застройку в областном центре. Сегодня бумеранг возвращается: спалить пытались даже конструктивистский раритет – фабрику-кухню завода имени Масленникова, выполненную в форме скрещённых серпа и молота в 1932 году. А жители деревянных домов организовывали ночные дежурства, потому что их обиталища горели с ужасающей ритмичностью.

В Астрахани жильцы сгоревших в центре города домов создали Союз погорельцев и пикетируют здание УВД: дескать, займитесь уже делом, ребята. «Мы сидели у них три часа, слушали их, и всё без толку. По сути, нам объяснили, что охранять город не могут», – объясняет лидер союза погорельцев Елена Касьянова. Нижний Новгород, Гатчина – много где творятся похожие истории.

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