Тверские дорожники отмечают профессиональный праздник

В Твери состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников дорожного хозяйства. С профессиональным праздником тверских дорожников поздравили губернатор Игорь Руденя и председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

В этом году День работников дорожного хозяйства является вдвойне юбилейным. Во-первых, 270 лет назад, в 1746 году, было завершено строительство главной трассы страны – автодороги «Москва-Санкт-Петербург». Эту дату можно считать началом становления российского дорожного хозяйства. Во-вторых, ровно 20 лет назад в нашей стране учрежден профессиональный праздник дорожников.

По протяженности территориальной дорожной сети Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном округе и четвертое в Российской Федерации. Протяженность сети автодорог регионального и межмуниципального значения составляет более 15 тысяч километров, а общая протяженность автомобильных дорог в регионе (с учетом федеральных трасс) - свыше 31 тыс. км. Также на территории региона действует 890 мостов и искусственных сооружений.

Работа в дорожном хозяйстве - это тяжелый, порой изнурительный труд. Практический результат по строительству и содержанию дорожной сети обеспечивают настоящие профессионалы-производственники, которые четко осознают главную стратегическую задачу отрасли - создать дорожную инфраструктуру, в полной мере отвечающую потребностям современной экономики.

- Благодаря тесному сотрудничеству с федеральным центром нам удалось существенно увеличить объем Дорожного фонда региона – с 3 млрд. 100 млн. он увеличен до 4 млрд. 600 млн. рублей. Это достаточно серьезная цифра – полтора миллиарда рублей. В результате многократно увеличился объем ремонтных работ, - сказал в своем выступлении губернатор Тверской области Игорь Руденя.

До 2020 года необходимо привести опорную дорожную сеть региона в нормативное состояние. Такую серьезную и масштабную задачу поставил перед отраслью глава региона.

- В связи с этим еще одна важная задача – формирование эффективных кадров в дорожной отрасли, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор напомнил, что дороги – это визитная карточка Тверского региона. Он выразил уверенность, что именно молодые кадры примут самое активное участие в строительстве и ремонте тверских дорог, которые должны стать одними из лучших в ЦФО.

От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области дорожников региона поздравил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Председатель областного парламента отметил, что глава региона уже добился в текущем году выделения дополнительных средств на дороги.

- В следующем году планируется увеличить почти в 2 раза размер Дорожного фонда области. Законодательное Собрание намерено поддержать эти инициативы. Планируется увеличить и размеры местных дорожных фондов, - сказал Сергей Голубев.

Спикер регионального Заксобрания поблагодарил тверских дорожников за ответственный труд, преданность профессии и неформальный подход к делу.

Особые слова признательности Сергей Голубев адресовал ветеранам дорожной отрасли – тем, кто под ледяным ветром, дождем и палящим зноем многие годы строил, ремонтировал и содержал более 15 тысяч километров автодорог Тверской области.

В этот день лучшим работникам дорожного хозяйства региона были вручены награды губернатора и Законодательного Собрания.

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