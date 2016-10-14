Кроссовки от Nike, которые сами зашнуровываются, продали за 104 тысячи долларов

Похоже, ноу-хау, впервые появляющиеся в блокбастерах, уже не являются чем-то недостижимым. Мировые компании не дремлют и предлагают потребителям вполне реальные копии вещей, которыми пользуются герои фильмов.

Так, кроссовки, которые сами зашнуровываются, были проданы недавно на аукционе в Гонконге. Их цена достигла аж 104 тысячи долларов.

Прототипом для их создания стала обувь, которой пользовался Марти из фильма "Назад в будущее". Авторы новинки – фирма Nike, сообщает ria.ru.

Ранее она уже пыталась подражать герою фильма при создании кроссовок. И это практически получилось. Правда, на тот момент продукт был упрощенной копией «звездной» обуви. При внешнем сходстве, кроссовки приходилось зашнуровывать вручную.

Компания исправила недоработку и представила этой осенью новый вариант. Теперь кроссовки не только сами затягивают шнурки, но и реагируют на движения своего владельца. Фирма утверждает, что они прекрасно адаптируются под своего хозяина и обеспечивают ему максимальный комфорт.

Планируется, что ноу-хау появится в продаже уже в ноябре.