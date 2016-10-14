Проект бюджета Петербурга на 2017 год подошел к роковой черте

Из материалов Смольного следует, что городской бюджет в 2017 году на 64,3 млрд рублей превышает его поступления. Между тем, критическая планка правительством России установлена на уровне 70 млрд рублей.

Теоретически понятно, что основные средства уйдут на зарплаты бюджетникам, компенсацию расходов по эксплуатации ЗСД, достройку стадиона, строительство новых станций метро «Беговой» и «Новокрестовской», благоустройство инфраструктуры около объектов ЧМ-2018.

Но практически не хватает здравого смысла понять, да это и невозможно, что за 2,5 месяца до конца 2016 года необходимо освоить ни много ни мало 190,5 млрд рублей.

Спрашивается, каким образом было организовано правительством Петербурга исполнение бюджета и кто ответит за это. Скорее всего, расплачиваться за ошибки чиновников, как всегда, придётся налогоплательщику, то есть нам с вами.

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