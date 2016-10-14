Новая строка в платежке за вывоз мусора не увеличит коммуналку

С нового года в перечне коммунальных услуг появится новая строка – плата за сбор и вывоз мусора. Специалисты в сфере ЖКХ пояснили «Аргументам недели», что из этого может получится.

«Индексация платежей ЖКХ у нас происходит раз в 6 месяцев. Не было ещё ни одного полугодия, чтобы цены не повысили. В связи с появлением новой строки сильно тарифы вырасти не должны», – считает преподаватель Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, специалист в сфере ЖКХ Сергей Белолипецкий. «Сбор и вывоз отходов давно следовало вывести в отдельную строку. Но делается всё это неправильно», – утверждает он. По мнению специалиста, такие траты необходимо расшифровывать и жёстко контролировать на общем собрании всех жильцов. Принимать смету расходов и обсуждать её нужно гласно. Но управляющим компаниям не до этого. Они не хотят и не будут показывать свою прибыль.

«Полигоны переполнены, а утилизируется у нас всего 5–10% всех отходов. Сегодня растёт и количество несанкционированных свалок. А новая строка в платёжке позволит более целенаправленно использовать денежные средства», – говорит Александр Филимонов, специалист в сфере недвижимости и ЖКХ. Конечно, очень хочется верить, что деньги пойдут на конкретные нужды: сбор, утилизацию и захоронение мусора. По мнению экспертов, сумма за это нововведение не сильно увеличит ежемесячные расходы москвичей на коммуналку.

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