Мария Салуцкая: Стартует новый проект — «50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай»

Так исторически сложилось, что именно на осень приходится череда праздников, посвящённых старшему поколению: День пожилого человека, День матери, а затем и День бабушек и дедушек. Осенью же проходит традиционный Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста». В этом году уже в шестой раз в одном из самых больших павильонов «Экспоцентра» на Красной Пресне в течение трёх дней — 2, 3 и 4 ноября — будет всё для людей зрелого и старшего возраста: качественные товары, проверка здоровья, консультации юристов, тренинги психологов, пробные уроки танцев и рисования, выступления артистов и дискотека… Проводит это глобальное мероприятие при поддержке Правительства Москвы социально ориентированный Проект «50 ПЛЮС». Его основатель и председатель оргкомитета — Мария Анатольевна Салуцкая.

Как вы думаете, изменилось ли общественное мнение, изменилось ли отношение самих людей к своему возрасту?

М.С.: Безусловно. Примеров тому предостаточно. В течение двух лет у нас было своё ток-шоу «50 ПЛЮС» на телеканале «Доверие». Его ведущими были Ирина Грибулина и Жанна Эппле. Ирина Грибулина до встречи с нами страшно стеснялась говорить, сколько ей лет. Именно мы научили её с гордостью относиться к своему возрасту, у нас на программе она встретила своё 60-летие, и сегодня все говорят: ей «60+», а она такая красотка, для многих Ирина стала образцом. И Жанна до нас не могла себе представить, что будет открыто говорить, сколько ей лет, — сейчас ей 50, и она замечательно себя чувствует.

Мы сдвинули колоссальный тренд, может быть это нескромно, в данном случае и не хочу быть скромной. Потому что я уверена, благодаря нашему Проекту стали говорить о возрасте. Когда мы мониторили СМИ в 2011 году, было 3-4 публикации про жизнь пожилых людей — по всей стране! Сегодня — по 25, 30, 50. Уже во всех регионах делается что-то подобное.

Это ваши последователи?

М.С.: Кто-то дошёл до всего сам, кто-то откровенно подсмотрел.Идея лежала на поверхности, но мы вложили много средств и сил в рекламу, в пропаганду. Очень громко заявили, что в 50 жизнь не только не заканчивается, а впереди ещё много всего интересного. А вообще, чем больше умных людей будет заниматься социальными проблемами, тем лучше. Это стимулирует нас развиваться, делать что-то новое. В конце концов, мы начали не для того, чтобы монополизировать тему, а чтобы людям жилось лучше.

Чем отличается ваш Проект от других?

М.С.: У «50 ПЛЮС» всё-таки больше практический, прикладной уклон. Мы проводим выставки товаров и услуг для людей зрелого и старшего возраста. В Австрии есть такая выставка уже 26 лет, во Франции, Канаде, Америке — во всех столицах мира под разными названиями. И всё для того, чтобы люди увидели и поняли, что это им необходимо: телефоны с большими кнопками, доступные путёвки, хорошая косметика, юридические консультации, клиники, где необязательно платить за пластическую операцию, достаточно родинку убрать, и ты будешь красавицей, и так далее — всё лёгкое, доступное и способное улучшить жизнь. Сегодня люди хотят жить хорошо и долго.Пожилые стали чаще ходить в рестораны, общаться, на нашу Выставку приходят интересные, красивые дамы. Все с диванов встали, телевизоры повыключали, стали покупать не для внуков, а для себя.

Тренд действительно сдвинулся, многие стереотипы ушли, но много ещё осталось.

М.С.: Стереотипы по отношению к старости во многом преодолены, ноу нас, например, неудобно говорить с родителями о смерти, о наследстве, на первых выставках мы не могли себе позволить говорить о ритуальных услугах — этот аспект не ассоциируется с плюсами. Сейчас, на шестой Выставке, мы уже можем себе позволить показать ритуальные услуги. За границей места на кладбище продаются как недвижимость. У нас пока не принято смотреть на место, где ты будешь похоронен. Как сказать своему сыну или дочери: купи мне место на кладбище? А если такое скажет сам ребёнок, родитель сто процентов скажет: ты хочешь моей смерти.

Однако прогресс, конечно, заметный. Женщины перестали стыдливо, извиняясь «нам неловко…», говорить о возрасте. Сегодня люди хотят ездить по миру, хорошо выглядеть, путешествовать, заниматься спортом, работать, быть активными. Все стали более продвинутыми…

Что дальше?

М.С.: Мы всколыхнули эту тему. Теперь перед людьми встаёт вопрос: где взять деньги на долгую и счастливую жизнь? Мы убедили всех, и себя в том числе, что жить надо долго и счастливо, минимум до 120 лет. Следующий вопрос: как жить и на что? Мы решили сделать следующий шаг — открыть Всероссийский электронный портал «50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай», посвящённый реализации и трудоустройству людей зрелого возраста. Его адрес в интернете: www.50plus-rabota.ru. «Учись» — это курсы компьютерной грамотности, университеты третьего возраста, образовательные программы, тренинги, всевозможные курсы, начиная с декупажа и макромэ, заканчивая художественной ковкой и ландшафтным дизайном.

«Учись» — чтобы зарабатывать или просто для души, главное — не стоять на месте, продолжать развиваться.

«Работай» — не обязательно за деньги, многие ищут работу для душевного заполнения, для собственной реализации, кто-то хочет найти попутчиков для совместных поездок, единомышленников и друзей, а может быть и компаньонов для создания общего бизнеса — краудфандинга.

«Зарабатывай» — история очевидная, это поиск конкретной работы, чтобы получить деньги. Мы продолжаем рассказывать про плюсы зрелого возраста, увеличивать своё присутствие в регионах, но сейчас наша задача сделать так, чтобы на «плюсы зрелого возраста» у людей были возможности.

Новый портал будет работать, в том числе, и как краудсорсинговая платформа: люди и работодатели будут присылать свои предложения, это будет народный портал для всех, кто ищет друзей, партнеров, работников, помощников по дому, репетиторов…

Сколько будет стоить размещение объявления на портале?

М.С.: Бесплатно и для людей, и для предприятий. Портал будет работать на наши собственные средства и на средства партнёров Проекта «50 ПЛЮС». Нас давно поддерживают «Юнилевер», «Региондевелопмент», «Совкомбанк» и многие другие. Надеемся, что число партнёров Проекта будет расти.

Каковы критерии отбора объявлений?

М.С.: Мы уже так долго в этой теме, собрали вокруг себя экспертов, специалистов, ведём большую аналитическую работу, поэтому понимаем, что людям необходимо. У нас достаточно опыта, в течение двух лет мы выпускали совершенно шикарную газету — новый продукт, разработали его специально для людей зрелого возраста.

Надо заметить, что Проект «50 ПЛЮС» оказался абсолютно чистым в глазах общественного мнения. Мы провели десятки мероприятий, и у нас практически не было никаких неприятных инцидентов, к нам приходит достойная публика. К нам относятся доброжелательно, с уважением, люди понимают, что мы делаем большое и важное дело. Мне кажется, наша аудитория чувствует фальшь, люди в состоянии её уловить и оценить искреннюю работу. В случае с порталом рассчитываем, что уровень аудитории сохранится, и все по-прежнему будут ответственно относиться к нашим начинаниям.

Не дублирует ли ваш Проект работу государственных центров социальной защиты?

М.С.: В Москве Департамент труда и социальной защиты населения ведёт очень большую и серьёзную работу, его окружные и районные службы становятся всё более современными и востребованными, но всё же не каждый человек готов туда обратиться. Многие не считают себя нуждающимися, сами хотят быть полезными, и мы поддерживаем именно таких людей, в том числе с помощью нашего сайта. Это наш вклад, наша практическая помощь. В стране 147 миллионов человек, 30 процентов из них — люди пожилого возраста, мы не рассчитываем охватить все 50 миллионов, но 3-4 миллиона, думаю, будут нашими.

Чем вы будете отличаться от сайтов по трудоустройству?

М.С.: Несколько лет назад при нашем же участии была принята поправка к Закону о труде, запрещающая указывать возраст в описании вакансии. Поскольку мы шесть лет занимаемся только категорией людей старше 50 лет, это обозначено и в нашем названии, логично, что вакансии, опубликованные на наших носителях, — именно для людей зрелого и старшего возраста.

Никогда не забуду, как 2011 году, когда мы только начинали Проект «50 ПЛЮС», я приехала в один из московских театров с предложением сделать там драматический кружок для людей зрелого и старшего возраста, обучать их театральному мастерству. Тогда режиссёр сказал, что он не будет этого делать, потому что аморально научить людей чему-то и не дать им показать свои умения. Он отказался, так как у него не было подходящего репертуара для выступление драматического кружка. Прекрасно, что сейчас вся страна учит пожилых людей пользоваться компьютерами, иностранным языкам и многому чему ещё, но будет большой ошибкой, если люди не смогут использовать свои знания, найти применение приобретённым навыкам.

Кстати, этой же задаче служат и наши Фестивали творчества, это попытка показать широкой общественности — чему научились люди «в возрасте». Однако Фестивали творчества охватывают узкую часть населения, это лишь маленькая московская площадка, а Всероссийский портал www.50plus-rabota.ru нашего нового проекта «50 ПЛЮС. Учись. Работай. Зарабатывай» готов охватить миллионы, и цель его проста: заработать, чтобы улучшить свою жизнь, сделать её комфортнее и интереснее, воспользоваться услугами и товарами, которые мы демонстрируем на Выставке «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

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