В Минобрнауки считают, что психологическое тестирование учителей повредит их репутации

Российское министерство образования и науки высказалось против введения принудительного психологического тестирования учителей. В ведомстве сочли, что это нанесет существенный урон репутации профессии, а также увеличит уже существующую нагрузку на учителей.

В ведомстве подчеркнули, что не одобряют введения каких-либо принудительных психологических тестов, поскольку это может негативным образом сказаться как на репутации профессии в целом, так и на взаимоотношениях ее представителей с молодежью. Кроме того, такие тесты существенно увеличат нагрузку на педагогов и приведут к дополнительным стрессам.

Ранее с предложением о введении регулярных психологических тестов выступил член Общественной палаты Владимир Слепак.

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