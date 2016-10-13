МВД подтверждает предоставление Януковичу убежища в России

МВД России подтвердило инфрмацию о том, что бывший украинский лидер Виктор Янукович находится на российской территории.

Согласно заявлению МВД, Януковичу было предоставлено временное убежище на российской территории. По словам адвоката экс-президента, теперь у Генпрокуратуры Украины больше нет объяснений для дальнейших проволочек в деле о применении насилия против митингующих граждан Украины два года назад.

Адвокат Януковича напомнил, что ранее следственные действия в отношении Януковича были приостановлены в связи с отсутствием доказательств о его нахождении на территории России.

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