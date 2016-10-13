Мизулина предложила осуществлять пожизненный надзор за педофилами

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина внесла предложение осуществлять пожизненный надзор за педофилами.

Мизулина напомнила, что уже не раз выступала за ужесточение законодательства, связанного с охраной детей от сексуальных домогательств. По ее мнению, необходимо ввести административный надзор за преступниками, осужденными за действия сексуального характера в отношении детей. Мизулина предлагает отслеживать перемещения педофилов после выхода из тюрьмы с помощью электронных браслетов. Это может помочь не допустить последующих контактов преступников с детьми, поскольку правонарушения обычно совершаются рецидивистами.

Мизулина уточняет также, что время ношения браслетов будет зависеть от тяжести преступления и варьироваться от десяти лет до пожизненного надзора.

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