Детей, изъятых в Финляндии у жительницы Петрозаводска, вернули в Москву

Двое детей, ранее изъятых по решению финских властей, были возвращены в Россию и в данный момент находятся в специальном учреждении в столице.

Сообщается, что пятилетние мальчик и девочка, изъятые у матери в финском городе Сейняйоки, в котором женщина временно работала, были возвращены в Москву. Старший ребенок также находится на российской территории с отцом.

Ранее сообщалось,что детей передали в приют на том основании, что мать якобы их шлепнула. Старшую девочку забрали из дома, а младших детей - из детского сада, не уведомив при этом мать. Женщина и трое ее детей являются гражданами России и проживают в Петрозаводске.

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