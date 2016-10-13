«Башнефть» не подтвердила информацию о выемке документов в ее офисах

Ранее в СМИ прошла информация, что в офисе «Башнефти», который находится в Москве, силовики провели выемку документов. Также сообщалось, что подобные действия проходят в Уфе, где у компании также находится офис. По некоторым данным, дошло даже то того, что на предприятии отключили интернет.

Однако представитель компании не предоставил официального подтверждения данной информации. Источник заявил, что она является сильным преувеличением, сообщает life.ru. По словам пресс-секретаря «Башнефти» Александра Шадрина, офисы организации работают в привычном режиме. Также он отметил, что никаких силовиков на территории компании нет.