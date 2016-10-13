Целый город остался без наличных

Часть будущего воплощена правительством Татарстана совместно с системой Mastercard, Сбербанком и банком «АК Барс» в городе Зеленодольске. Он переведен на безналичные и бесконтактные расчеты.

Банки обеспечат выпуск и выдачу карт всем жителям города. Устройства будут многофункциональными, на них разместят платёжное, социальное, транспортное приложения и ЭЦП владельца. Банковские карты с описанным функционалом будут выпущены за однопосещение и менее чем за 10 минут.

Кроме экономических приложений, доктора смогут сразу получить данные пациента. Мечта многих посетителей поликлиник об отсутствии очередей и медицинских карт толщиной с «Войну и мир» стали реальностью.

Современный чип позволит обновлять программное обеспечение, не заменяя саму карту. Бесконтактными терминалами были оснащены более 70% торговых точек города. Теперь не только магазины, но и продавцы на продуктовом рынке будут принимать безналичные и бесконтактные платежи.

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал расширить практику на другие регионы страны.

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