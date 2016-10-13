"НАШЕ время" ждет всех неравнодушных

23 октября состоится финальный этап IV Всероссийского молодёжного фестиваля социальной рекламы "НАШЕ время", объединившего молодёжь России и других стран. Фестиваль "НАШЕ время" – это открытая дискуссионная и творческая площадка, предлагающая широкие возможности для обмена опытом и креативными идеями в сфере телевизионной журналистики и молодёжных социальных инициатив. В 2016 году он посвящён Году российского кино, а также актуальным вопросам противостояния терроризму во всем мире.



Принять участие в официальном Закрытии IV Всероссийского молодёжного фестиваля социальной рекламы "НАШЕ время" приглашаются все, кому не безразлично мнение социально ответственных молодых людей, имеющих собственную точку зрения на существующие в обществе проблемы, а также творческие и образовательные коллективы, желающие поддержать участников, вышедших в финал.



В день закрытия фестиваля в фойе Большого и Малого залов с 13:30 заработают тематические площадки. В это же время начнется регистрация участников фестиваля и свою работу откроет молодёжный Пресс-центр. Гости фестиваля познакомятся с выставкой плаката социальной проблематики "НАШЕ время – XXI век", увидят лучшие видеоролики прошлых лет, а также короткометражные фильмы, представленные в рамках внеконкурсной программы.



Помимо демонстрации работ фаворитов конкурсной программы и церемонии вручения наград, ключевым событием Закрытия фестиваля станет открытое заседание Московского молодёжного дискуссионного клуба. Желающих принять участие в тематической дискуссии будут ждать в 14:00 на площадке ММДК (на событие нужно зарегистрироваться на странице ММДК).

В день большого финала гости, не принимающие участия в основной программе фестиваля, но желающие проявить активную гражданскую позицию, смогут побороться за победу в специальной номинации "Экспресс-плакат".



Торжественная церемония награждения лауреатов начнётся в 16:00 и пройдет при участии почетных гостей – известных общественных деятелей, ведущих экспертов в области социальной рекламы и социальных технологий, представителей СМИ, деятелей культуры. Впервые наряду с профессиональным взрослым жюри своё решение вынесет Молодёжное общественное жюри конкурса, созданное на базе Московского молодёжного дискуссионного клуба. Победителей фестиваля ждут почётные награды: Дипломы фестиваля, Специальный приз фестиваля (с логотипом "НАШЕ время"), Гран-при фестиваля – HD-видеокамера.



Вечер завершится концертной программой с участием звёзд молодёжной культуры. С 18:30 до 19:00 лауреатов IV Всероссийского молодёжного фестиваля социальной рекламы "НАШЕ время" ждёт памятная фотосессия.



Партнеры Фестиваля:

• Творческое объединение "Школа телевидения" ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан";

• Газета "Аргументы недели";

• Всероссийская газета для детей и подростков "Пионерская правда";

• Телеканал "Просвещение";

• Информационный портал "Социальная реклама.ру";

• Сетевое информационное издание "Рекламный совет";

• Журнал "Здоровье школьника";

• Краудсорсинговая платформа CITYCELEBRITY;

• Журнал "Первоклассные родители";

• Интернет-издание «Инфореактор»;

• Портал Proreklamu.com;

• Проект "Конкурсы. Гранты. Премии. Фестивали";

• Издательство "КомпасГид".











Время проведения: 23 октября с 13:30 до 18:30

Место: Малый зал, фойе Большого и Малого залов

Вход: бесплатно, по регистрации на сайте: http://www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/festival-nashe-vremya_568/