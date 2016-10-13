Песков о возможном переходе на место Ушакова: мы находимся на своих местах

Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что его кандидатура рассматривается в числе прочих претендентов на пост, который в настоящее время занимает Юрий Ушаков. Официальный представитель Кремля назвал эти сообщения слухами.

По словам пресс-секретаря главы государства, ему нравится занимаемая им должность, также как и Ушакова устраивает его пост помощника президента. Конечно, президент может как назначить на должность своим указом, так и снять с нее. Однако в настоящее время и Ушаков, и сам Песков находятся на своих местах.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрий Ушаков в связи со скорым 70-летием может уйти в отставку. Предполагалось, что в качестве кандидатов на его место помимо Пескова рассматриваются некоторые высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел.

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