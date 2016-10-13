Жителя Малмыжского района оштрафовали за перевозку своего меда

Мужчина решил транспортировать четыре фляги меда из деревни Большой Китяк в деревню Виноградово (Вятскополянский район). По его словам, он вез сладкое лакомство для себя и не думал, что его за это оштрафуют.

Дело в том, что владелец меда не оформил на груз ветеринарные сопроводительные документы.

По информации Управления Россельхознадзора по Кировской области и Республике Удмуртии, сегодня любая продукция животного происхождения перед перевозкой должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Этот документ гарантирует безопасность продукта и позволяет отслеживать перемещение продуктов по территории страны.

Владелец меда был оштрафован.

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