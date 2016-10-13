Жителя Малмыжского района оштрафовали за перевозку своего меда

|15:29
Силовики изымают документы в московском офисе «Башнефти»
|14:38
Объявлены предварительные дата и место проведения поединка Поветкин – Стиверн
|14:06
В Омске мужчина 10 лет жил с куском сверла в челюсти, который забыл стоматолог
|13:57
Арбак Хачатрян: В Сирии появился новый серьёзный игрок
|13:52
Медведев заявил, что Россия не может вечно жить в долг
|13:41
МИД Великобритании: следует рассмотреть военное решение ситуации в Сирии
|12:55
Мэттьюс первым в истории забросил четыре шайбы в дебютном матче в НХЛ
|12:55
Мужчина избил и изрезал мать и ребенка в одном из домов Москвы за замечание
|12:26
В России резко вырос объем ипотечного кредитования
|12:02
Фьюри отказался от титулов чемпиона мира по боксу по версиям WBO, WBA и IBO
|11:44
Россия дала кредит Индии на строительство АЭС
|10:41
В Минэкономразвития признали, что меры господдержки автопрома неэффективны
|10:20
Женщина, выпрыгнувшая из окна с сыном, оставила записку
|10:02
Соглашение России с Украиной по нефтепродуктопроводам прекращено
|09:32
Установлено точное местоположение крана, затонувшего у берегов Крыма
|09:14
Жительница Омска выбросилась из окна вместе с 9-летним сыном
|08:56
Империя Галицкого
|08:56
Игнашевич, вернись!
|08:54
А помните, как Павел Буре раскидывал финтами весь "Нью-Йорк?"
|08:53
Хоккей для китайцев – как баскетбол для русских
|08:48
Офсайд – это не про Россию
|08:45
ЦБ РФ: импортные товары вскоре вырастут в цене
|08:29
Немецкое отступление
|08:26
На главной улице пожар
|12.10 22:21
WikiLeaks: Хиллари Клинтон поставляла оружие террористам
|12.10 21:55
Путин: США сорвали мирные договоренности по Сирии
|12.10 21:02
Фунт стерлингов упал до исторического минимума
|12.10 20:55
Мутко: Хотим открыть «Лужники» матчем с командой Аргентины или Бразилии
|12.10 20:48
На украинской границе при задержании умер россиянин
|12.10 20:14
В России будут повышены зарплаты силовиков