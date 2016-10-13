В Екатеринбурге стартует форум «City Spot»

19 октября в столице Среднего Урала открывает свои двери Форум молодых предпринимателей в области проектирования «City Spot». Организатором мероприятия является Уральский государственный архитектурно-художественный университет при поддержке Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Форум – последнее в этом году мероприятие программы «Креативное предпринимательство творческого кластера студентов УрГАХУ». Программа - победитель конкурса Программ развития деятельности студенческих объединений Минобрнауки РФ.

Организаторы приглашают уральских студентов посетить следующие мероприятия:

19 октября - Конференция «Управление инновациями в быстрорастущем мегаполисе: город – бизнес – технологии»;

20 октября - Образовательная программа: серия мастер-классов;

21 октября - Экскурсионная поездка по инновационным объектам Екатеринбурга.

Количество мест ограничено.

Запись на экскурсию с 5 октября: УрГАХУ, к. 231, в рабочие дни с 12.30 до 17.00