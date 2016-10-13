Ремонт дома Кудрина обойдется в 17 миллионов
13 октября 2016, 14:21 [ «АН-Екатеринбург» ]
Администрация Екатеринбурга отремонтирует Дом Кудрина за 17 млн рублей. Соответствующий заказ был опубликован на днях на сайте госзакупок. Речь идет о старинном особняке в центре Екатеринбурга на улице Розы Люксембург, 18, построенном в 1884 году по проекту архитектора Александра Падучева. Здание входит в перечень объектов культурного наследия местного значения.
В перечень работ входит ремонт систем водоснабжения и электроснабжения, а также реставрация архитектурно-лепного декора. Подрядчику необходимо выполнить все работы до 1 марта 2017 года. Первоначальная цена госконтракта составляет 17 млн рублей.
В заявке сказано, что поучаствовать в конкурсе может любое предприятие, имеющее соответствующий опыт и необходимое оборудование. Единственное ограничение – предприятие не должно находиться под юрисдикцией Турции или контролироваться выходцами из этой страны. С чем связано такое ограничение – не уточняется. В настоящее время заявки на участие в конкурсе приняты всего от двух компаний – ООО «Юнивест-Строй» и ООО «Сити Билдинг».
Напомним, ранее на сайте госзакупок был опубликован заказ на ремонт особняка на улице Тургенева, где раньше располагался «Коляда-театр». Стоимость работ оценивается в 4,5 млн рублей.