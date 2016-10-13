О городе Зуевке благодаря голливудской звезде узнал весь мир

Информация о том, что голливудская звезда гостила в одном из районных центров Кировской области, взорвала кирвоский интернет. Более того, Джесси Айзенберг выложил в одной из соцсетей фотографию, где он позирует на железнодорожном перроне у таблички "Зуевка".

Сейчас под ней оставляют комментарии поклонники таланта актера. Фото было опубликовано 5 октября. Подписчики Айзенберга уже оставили запись, что Зуевка находится в Кировской области. Правда, у них закралось соменение, что эта фотография была сделана в 2016 году. Один из поклонников актера написал, что фото было сделано в 2012 году.

Жители же Кировской области выражают сожаление, что не встретились с актером. Одна девушка написала, что живет в Зуевке, и переживает, что "была не в курсе всего этого". Другой подписчик похвалил Джесси, что тот успел "на окучку картошки" и "помог тестю".

Третьи считают, что это фотошоп.

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